Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yılsonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 763 bin 159 kişi oldu.

Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 14,9'unu oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8'ini oluştururken bu oran, 2024 yılında yüzde 14,9 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılsonu verilerine göre Van’ın toplam nüfusu 1 milyon 118 bin 87 kişi olarak açıklanmıştı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus ise 212 bin 120 kişi olarak açıklandı.

Van’da genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 19,0’ını oluşturdu. Genç nüfusun 109 bin 916’sını erkek nüfus, 102 bin 204’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Van, Türkiye’de en fazla genç nüfusa sahip 15. il olurken, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı bakımından ise 5. sırayı aldı. Açıklanan bu verilere göre Van, genç nüfus yoğunluğu ile dikkat çeken kentlerden biri oldu.