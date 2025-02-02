Kaza, Gaziantep'in Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı yol ayrımı yakınlarında gece saatlerinde, Van'a ait bir yolcu otobüsü, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada maalesef bir kişi hayatını kaybetti ve 19 kişi de yaralandı. Kazanın ardından tır ve otomobil alev aldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Kazada yaralanan 20 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Nurdağı Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan otobüs muavini V. F. (37), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Van otobüsünde bulunan çok sayıda yolcu ise havanın soğuk olması nedeniyle Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolunun Adana-Nurdağı istikameti yaklaşık 2 saattir trafiğe kapalı.