Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştirdiği kapasite artırımıyla sağlık hizmetlerini daha da geliştirdi.

Hastaneye eklenen yeni yatak ve kuvözlerle özellikle yenidoğan bakımında önemli bir aşama kaydedildi.

BAŞHEKİM SARIKAYA: “YOĞUN BAKIM SAYISINI ARTIRDIK”

Eğitim ve Araştırama Hastanesini bölgenin ileri sevk merkezi yapmak için çalışmalara hız verdiklerini belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, “Özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki kuvöz sayısını 64'ten 105'e çıkardık. Göreve geldiğimizden bu yana kuvöz sayısını aşamalı olarak artırdık ve şu anda 72 üçüncü basamak yoğun bakım kapasitesine ulaştık. İlimiz, doğurganlık oranlarının yüksek olduğu bir yer olduğu için yenidoğan bebek sayımız da fazla. Şu anda hem kendi hastanemizin hem de bölgenin yenidoğan sevk merkeziyiz. Bu durumda neredeyse tüm sevkleri karşılayacak durumdayız. Hastanemizden de sevk oranları oldukça düşüktür” dedi.

“UZMAN EKİPLE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin oldukça hassas ve kritik alanlar olduğunu vurgulayan Başhekim Sarıkaya, “Yenidoğan uzmanları, çocuk uzmanları alanında yetişmiş hemşire arkadaşlar, klinik destek uzmanları ve temizlik personeli hepsi ayrı eğitimlerden geçerek bu hizmeti sunmaktalar. Bu yüzden çok hassas, çok kritik alanlardır. Biz de hastane olarak tüm kuralları çok uygun bir şekilde uygulayarak, uygun bir ortam oluşturduk” diye konuştu.

“DOĞU ANADOLU’NUN TAMAMINDAKİ SEVKLERİ KABUL EDİYORUZ”

2 yıl önce hastanede göreve başladığını belirten Yenidoğan uzmanı Dr. Mahmut Çelik ise; “Hastanede ilk başladığımda 80 yataklı yoğun bakım vardı. Bu sayı gittikçe artırıldı ve 105’e çıkarıldı. Neredeyse Doğu Anadolu’nun tamamındaki sevkleri kabul ediyoruz. 3.basamak hatta 4.basamağı karşılayan bebeklerimize buradan müdahale edip bakımını yapabiliyoruz. Son açılan alan bizim için önemli ihtiyaçtı. Tüm arkadaşlarımıza çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.