Van kıştan kalma günler yaşıyor. Ağaçların çiçek açtığı, doğanın uyandığı, yeşilin kendini gösterdiği kentte kıştan kalma günler yeniden geldi.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün kar yağışı beklenirken yarından itibaren önümüzdeki birkaç gün de karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları da önceki haftaya göre hissedilir derecede düştü.

Hava sıcaklıklarının düşmesi, karla karışık yağmurla beraber Vanlılar da kışlık giysilerini yeniden çıkardı.

Meteorolojiye göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Van ve bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Uyarıda; “Sabah saatlerinden itibaren Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

VAN’DA ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE