Su ve Atıksu İstatistikleri”, Türkiye’de belediyelerin ve ilgili kurumların kullandığı su miktarı, su kaynaklarının türleri, arıtma tesislerinin kapasitesi, atıksu toplama ve arıtma oranları gibi verilerin yer aldığı resmi istatistikleri ifade ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre; Araştırma kapsamındaki belediyeler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB müdürlükleri, maden işletmeleri ve köyler tarafından 2022 yılında su kaynaklarından toplam 19,2 milyar m3 su çekilirken, 2024 yılında ise toplam 20,3 milyar m3 su çekildi.

2024 yılında çekilen suyun yüzde 54,6'sı denizden; yüzde 23,6'sı yeraltı ve yüzde 21,8'i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 45,4'ü tatlı su kaynaklarından temin edildi. Denizden çekilen suyun yüzde 93,8'i soğutma amaçlı temin edildi.

2024 yılında tatlı su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 81'i belediyeler, yüzde 7,3'ü imalat sanayi işyerleri, yüzde 5,8'i maden işletmeleri ile OSB müdürlükleri, yüzde 4,3'ü köyler ve yüzde 1,6'sı termik santraller tarafından temin edildi.

VAN, SU KAYNAKLARINDAN ÇEKİLEN SU MİKTARINDA TÜRKİYE’DE 25. SIRADA

Van’da kaynaklarına göre çekilen su miktarı yüksek seyretse de, hanelere ve işletmelere ulaştırılan su miktarı düşük düzeyde gerçekleşti.

TÜİK’in Su ve Atıksu İstatistiklerine göre Van, 2024 yılında kaynaklarına göre çekilen su miktarının en yüksek olduğu 25. şehir oldu. Belediyeler tarafından 2024 yılında toplam 85 bin 972 metreküp su çekildi. Bu miktarın 73 bin 282 metreküpünü kaynak suları, 8 bin 880 metreküpünü akarsular ve 3 bin 810 metreküpünü ise kuyu suları oluşturdu.

Kaynak suyu kullanımında öne çıkan Van, Türkiye’de en fazla kaynak suyu kullanan 4. il olarak kayıtlara geçti.

TÜİK’in Su ve Atıksu İstatistiklerine göre Van’da belediyeler tarafından 2024 yılında dağıtılan toplam su miktarı 47 bin 374 metreküp olarak kaydedildi.

VAN’DA KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN DEŞARJ EDİLEN ATIKSU MİKTARI

TÜİK’in Su ve Atıksu İstatistiklerine göre Van’da, alıcı ortamlarına göre kanalizasyon şebekesinden 2024 yılında toplam 78 bin 863 metreküp atıksu deşarj edildi.

Deşarj edilen atıksuyun büyük bölümünü göl ve göletler oluşturdu. Kentte 75 bin 902 metreküp atıksu göl ve göletlere, bin 387 metreküp atıksu ise akarsulara bırakıldı. Van’da 2024 yılında diğer alıcı ortamlara deşarj edilen atıksu miktarı da bin 574 metreküp olarak kayıtlara geçti.