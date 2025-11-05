Temmuz ayında Van ile birlikte Türkiye’nin birçok ilinde Şap SAT-1 vakaları görülmüş, bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde canlı hayvan pazarları kapatılmış ve şehir giriş-çıkışlarında hayvan hareketleri yasaklanmıştı.

Aşılama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ağustos ayında Van’daki canlı hayvan pazarı yeniden açılmış, ancak yeni vakalar nedeniyle bir süre sonra tekrar kapatılmıştı.

Vanlı besiciler, hayvan pazarının kapalı olmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirterek pazarın ne zaman açılacağı konusunda meraklı bekleyişlerini sürdürüyor.

“KISA SÜREDE CANLI HAYVAN PAZARIMIZ YENİDEN HİZMETE AÇILACAK”

Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, karantina sürecinin son aşamaya geldiğini belirterek, “Kent genelinde bitmek üzere olan bir karantinamız var. Hastalığın yayılmadığı, sönmüş vakalarımız var. Saha kontrollerimiz devam ediyor. Bununla beraber hastalıkları kontrol altına aldık. Önümüzdeki günlerde, kısa sürede canlı hayvan pazarımız yeniden hizmete açılmış olacak.” dedi.

“ÖLÜM VAKASI YOK, AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Kentte hastalığın etkili olduğu bölgelerde aşılamaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Şişman, “Aşılamalarımız devam ediyor. Son olarak 50 bin doz aşı aldık, şu an büyükbaşlarda uyguluyoruz. Özellikle odak bölgelerde yoğunlaştık. Önceki dönemde aşılamada yüzde 85’e ulaşmıştık, yani bazı hayvanları iki defa aşılamıştık. Sevindirici yanı, ölüm vakamızın olmaması. Resmi olarak bize bildirilen hiçbir ölüm vakası yok. Çok şükür, kayıpsız ve hasarsız atlattık.” ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, üreticilerin ve besicilerin pazar açılmadan önce hayvanlarını sevk etmemeleri gerektiğini hatırlatarak, resmi açıklamaların takip edilmesi uyarısında bulundu.