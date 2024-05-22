İl ve İlçe Müdürlükleri teknik ekiplerinin hububat ekim alanlarında yaptığı gözlem ve çalışmalar ile meteorolojik veriler ışığında yapılan değerlendirmeler neticesinde son günlerde havaların yağışlı olması ve artan sıcaklıklar ile birlikte hububatta pas hastalıklarının görülme ihtimalinin arttığını belirten Görentaş, üreticileri uyardı.

İl Müdürü Görentaş; pas hastalıklarından olan sarı pas, kahverengi pas, kara pas hastalıklarının, havaların sıcak ve yağışlı geçtiği dönemlerde hububat alanlarında hızla yayılarak zarara sebep olabileceğini belirtti.

Pas hastalılarının ilk belirtilerinin yaprak yüzeyinde renk açılmasıyla başlayan lekeler olduğunu dile getiren Görentaş, ardından bu lekelerin ortasında kahverengi lekeler belirdiğini, yaprak alt yüzeyinde ise kahverengi pas lekeleri dizileri oluşarak, bitkide paslı kahverengi bir görüntü ortaya çıktığını söyledi. Görentaş, bu durumun nemli ve yağışlı dönemlerde hızla yayılarak, yaprakların zararlanması ve giderek kuruyup dökülmesi sonucunda bitkide gelişim yavaşlaması ve durmasına sebep olduğunu ifade etti.

Pas hastalıklarının Van’da geniş alanlarda üretimi yapılan buğday ve arpa ürünleri için özellikle takip edilmesi gereken etmenler olduğunu dile getiren Görentaş, erken teşhis ve koruyucu kimyasal mücadele ile hastalığın ilerlemesinin önleneceğini aksi durumda hububat alanlarında ürün kayıplarına sebep olabileceğini sözlerine ekledi.

Üreticilerimizin hububat alanlarında gerekli kontrolleri yaparak bu hastalıkları tespit etmeleri halinde mücadele etmek için gerekli koruyucu tedbirleri almaları gerektiğini vurgulayan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş; “Zaman zaman sağanak yağışlardan dolayı taşkın, sel, toprak kayması vb. afetler yaşanmakta ve bu afetler neticesinde üreticilerimizin üretim parselleri, ahır, ağıl vb. üretim tesisleri zarar görmektedir. Bu kapsamda üreticilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve özellikle Tarım Sigortası (TARSİM) yaptırmaları gerekmektedir. Çiftçilerimiz bu ve benzeri konular hakkında detaylı bilgi almak için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile iletişime geçebilirler. Bu yılın bol ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.