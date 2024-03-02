Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Aralarında Van'ın da bulunduğu 4 ilin Emniyet Müdürü değişti.

Van İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Atanur Aydın'ın ataması Kayseri'ye yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama sürpriz olmadı.

Murat Mutlu Van'a atandı

1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Murat Mutlu, Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararıyla Van İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Uzun yıllar İstanbul'da görev yapan Mutlu, ilçe emniyet müdürlüğü ve il emniyet müdür yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştu. Mutlu ilk kez bir ilin emniyet müdürü olarak atandı.

Murat Mutlu kimdir?

1974 Fatsa doğumlu olan Mutlu, 1996 da Polis Akademisinden mezun oldu. 1996 da İstanbul’da göreve basladı. 2006 yılında Psikolojide yüksek lisansı bitiren Mutlu, başarılı çalışmalarından dolayı 70 ayrı maaş taltifi ve 40 civarı da takdirname aldı.

1996-99 Kartal Ekipler Amiri, 1999-2001 Organize Suçlar Şb. 2001-2004 Pendik Asayiş Büro Amiri, 2004-07 Kartal asayiş Büro Amiri, 2007-11 TBMM Milli Saraylar Kr. Şb Md Yrd. olarak görev yaptı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürü ve Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Mutlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.