Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Murat Mutlu görevi Van eski İl Emniyet Müdürü ve Kayseri yeni İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’dan devraldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreninin ardından Van’da görevi sona eren Atanur Aydın görevi Murat Mutlu’ya devretti. Törenin ardından Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu görevine başladı.

Van’da görev süresi dolan ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Atanur Aydın, veda mesajı yayınladı.

AYDIN: EN KALBİ HİSLERİM İLE VEDA EDİYORUM

Aydın, mesajında, “2021 Nisan ayından itibaren görev yaptığım Van İl Emniyet Müdürlüğü görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Görev yaptığım 3 yıl içerisinde kadim şehrimiz Van'ın her bir bireyi ile gönül bağı kurmuş olmanın mutluluğunu yaşadım” dedi.

Aydın; “Bu süreçte mesai mefhumu gözetmeksizin görevini layıkıyla yerine getiren mesai arkadaşlarım ile ilimizin huzuru ve güvenliği için azimle çalıştık. Bu şehre en kalbi hislerim ile veda ederken görevim boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Valimiz Sn. Ozan Balcı başta olmak üzere devlet büyüklerimize, tüm paydaş kurum-kuruluş, sivil toplum örgütlerimize ve kadim şehrimiz Van halkına teşekkürlerimi arz ediyorum. Ülkemizin huzuru ve refahı için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet; gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum.” ifadelerine yer verdi.