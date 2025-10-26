Meteoroloji tarafından önceki gün paylaşılan tahmini verilerde Van için önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmezken, dün tahminler değişti ve bugün öğlen sonrası için Van’da yağmur bekleniyor.

Tahminlere göre Van çevrelerinde bugün yağmur yağmur yağacak.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülürken, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgar batılı ve güneyli yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esecek.

İşte Van’da beklenen 5 günlük hava durumu tahmini: