Havaların serinlemeye başladığı Van’da Perşembe günü yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 25 – 26 derecelerde seyretmesi beklenen Van’da Perşembe günkü yağışın ardından Cuma günü hava sıcaklıklarında da düşüş öngörülüyor.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da önümüzdeki 5 gün için beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu:

15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 10 / 25

16 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 26

17 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu 10 / 26

18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 26

19 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 10 / 20

Tuşba:

15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 10 / 25

16 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 26

17 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu 10 / 26

18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 26

19 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 10 / 20

Edremit:

15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 10 / 25

16 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 26

17 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu 10 / 26

18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 26

19 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 10 / 20

Bahçesaray:

15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 11 / 29

16 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 29

17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 10 / 28

18 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 10 / 27

19 Eylül Cuma: Az bulutlu 8 / 27

Başkale:

15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 8 / 23

16 Eylül Salı: Az bulutlu 9 / 23

17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 8 / 23

18 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 8 / 22

19 Eylül Cuma: Az bulutlu 8 / 21

Çaldıran:

15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 4 / 23

16 Eylül Salı: Az bulutlu 6 / 23

17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 6 / 22

18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 21

19 Eylül Cuma: Az bulutlu 5 / 19

Çatak:

15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 9 / 30

16 Eylül Salı: Az bulutlu 9 / 30

17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 9 / 30

18 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 9 / 28

19 Eylül Cuma: Az bulutlu 7 / 28

Erciş:

15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 8 / 26

16 Eylül Salı: Az bulutlu 9 / 26

17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 9 / 26

18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 24

19 Eylül Cuma: Az bulutlu 8 / 22

Gevaş:

15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 9 / 24

16 Eylül Salı: Az bulutlu 10 / 25

17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 9 / 25

18 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 9 / 25

19 Eylül Cuma: Az bulutlu 8 / 19

Gürpınar:

15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 8 / 27

16 Eylül Salı: Az bulutlu 8 / 27

17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 7 / 27

18 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 8 / 27

19 Eylül Cuma: Az bulutlu 7 / 22

Muradiye:

15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 11 / 26

16 Eylül Salı: Az bulutlu 12 / 26

17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 12 / 25

18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 11 / 24

19 Eylül Cuma: Az bulutlu 11 / 21

Özalp:

15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 5 / 24

16 Eylül Salı: Az bulutlu 6 / 24

17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 5 / 23

18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5 / 23

19 Eylül Cuma: Az bulutlu 5 / 19

Saray:

15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 7 / 23

16 Eylül Salı: Az bulutlu 8 / 23

17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 7 / 23

18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 22

19 Eylül Cuma: Az bulutlu 7 / 19

Kaynak: Wanhaber: Ramazan Çetin