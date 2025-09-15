Havaların serinlemeye başladığı Van’da Perşembe günü yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 25 – 26 derecelerde seyretmesi beklenen Van’da Perşembe günkü yağışın ardından Cuma günü hava sıcaklıklarında da düşüş öngörülüyor.
Meteorolojik tahminlere göre Van’da önümüzdeki 5 gün için beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu:
15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 10 / 25
16 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 26
17 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu 10 / 26
18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 26
19 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 10 / 20
Tuşba:
15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 10 / 25
16 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 26
17 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu 10 / 26
18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 26
19 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 10 / 20
Edremit:
15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 10 / 25
16 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 26
17 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu 10 / 26
18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 26
19 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu 10 / 20
Bahçesaray:
15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 11 / 29
16 Eylül Salı: Az bulutlu 11 / 29
17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 10 / 28
18 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 10 / 27
19 Eylül Cuma: Az bulutlu 8 / 27
Başkale:
15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 8 / 23
16 Eylül Salı: Az bulutlu 9 / 23
17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 8 / 23
18 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 8 / 22
19 Eylül Cuma: Az bulutlu 8 / 21
Çaldıran:
15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 4 / 23
16 Eylül Salı: Az bulutlu 6 / 23
17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 6 / 22
18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 21
19 Eylül Cuma: Az bulutlu 5 / 19
Çatak:
15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 9 / 30
16 Eylül Salı: Az bulutlu 9 / 30
17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 9 / 30
18 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 9 / 28
19 Eylül Cuma: Az bulutlu 7 / 28
Erciş:
15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 8 / 26
16 Eylül Salı: Az bulutlu 9 / 26
17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 9 / 26
18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 24
19 Eylül Cuma: Az bulutlu 8 / 22
Gevaş:
15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 9 / 24
16 Eylül Salı: Az bulutlu 10 / 25
17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 9 / 25
18 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 9 / 25
19 Eylül Cuma: Az bulutlu 8 / 19
Gürpınar:
15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 8 / 27
16 Eylül Salı: Az bulutlu 8 / 27
17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 7 / 27
18 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu 8 / 27
19 Eylül Cuma: Az bulutlu 7 / 22
Muradiye:
15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 11 / 26
16 Eylül Salı: Az bulutlu 12 / 26
17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 12 / 25
18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 11 / 24
19 Eylül Cuma: Az bulutlu 11 / 21
Özalp:
15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 5 / 24
16 Eylül Salı: Az bulutlu 6 / 24
17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 5 / 23
18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5 / 23
19 Eylül Cuma: Az bulutlu 5 / 19
Saray:
15 Eylül Pazartesi: Az bulutlu 7 / 23
16 Eylül Salı: Az bulutlu 8 / 23
17 Eylül Çarşamba: Az bulutlu 7 / 23
18 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 22
19 Eylül Cuma: Az bulutlu 7 / 19