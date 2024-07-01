Van için bugün kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yağış, güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu; Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, batılı ve güneyli yönlerden orta, öğle saatlerinden itibaren Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari il genelinde kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa), yükseklerde ise kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kuvvetli rüzgar beklentisinden dolayı uyarı yapıldı. Uyarıda; “Kuvvetli rüzgara bağlı olarak baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmeleri, çatı uçması, direk devrilmesi, enerji hatlarında kopma, deniz ulaşımında aksama gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.