Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü dün Van’ın da aralarında olduğu bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunurken, bugün için sarı kod verildi.
Tahminlere göre rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (60-80 km/sa), yüksek ve dağlık kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, kuvvetli rüzgardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
BUGÜN BEKLENEN HAVA SICAKLIĞI
Bu arada Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı bulutlu 23
Tuşba: Parçalı bulutlu 23
Edremit: Parçalı bulutlu 23
Bahçesaray: Parçalı bulutlu 23
Başkale: Parçalı bulutlu 17
Çaldıran: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Çatak: Parçalı bulutlu 24
Erciş: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Gevaş: Parçalı bulutlu 23
Gürpınar: Parçalı bulutlu 25
Muradiye: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Özalp: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Saray: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı