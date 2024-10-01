Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü dün Van’ın da aralarında olduğu bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunurken, bugün için sarı kod verildi.

Tahminlere göre rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (60-80 km/sa), yüksek ve dağlık kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

BUGÜN BEKLENEN HAVA SICAKLIĞI

Bu arada Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı bulutlu 23

Tuşba: Parçalı bulutlu 23

Edremit: Parçalı bulutlu 23

Bahçesaray: Parçalı bulutlu 23

Başkale: Parçalı bulutlu 17

Çaldıran: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Çatak: Parçalı bulutlu 24

Erciş: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Gevaş: Parçalı bulutlu 23

Gürpınar: Parçalı bulutlu 25

Muradiye: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Özalp: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Saray: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı