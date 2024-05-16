Van’da bugün akşam saatleri ile gece saatleri arasında kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Van için sarı kod uyarısında bulundu.

Van’da son günlerde etkili olan yağışlar bugün de devam edecek. Meteoroloji Van için kuvvetli yağış bildirdi.

Meteoroloji tarafından paylaşılan bilgide; “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların akşam ve gece saatleri arasında Van merkez ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

Van’da rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden hafif, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Van için kuvvetli yağış uyarısında; “Bölgemizde devam eden yağışların akşam ve gece saatleri arasında Van merkez ve kuzey ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgar için de uyarı yapan Meteoroloji; “Rüzgarın bölge genelinde öğle ve akşam saatleri arasında güneyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” diye kaydetti.

KAR ERİMELERİNE DİKKAT

Meteoroloji kar erimelerine karşı da şu uyarıda bulundu; “Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile Perşembe ve Cuma günleri beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki 2 günlük periyotta bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”

Meteoroloji verilerine göre Van’da hava durumu şöyle olacak;

İpekyolu: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 5/16 C

Tuşba: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 5/16 C

Edremit: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 5/16 C

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 5/14 C

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 4/14 C

Çaldıran: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 3/14 C

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 5/19 C

Erciş: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 5/17 C

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 5/18 C

Gürpınar: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 6/18 C

Muradiye: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 6/17 C

Özalp: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 3/15 C

Saray: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 4/14 C