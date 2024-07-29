Yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da bugün hava parçalı bulutlu yer yer kuvvetli rüzgarlı olacak.

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri altında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji; kuvvetli rüzgara bağlı olarak çeşitli olumsuzlukların yanı sıra Van Gölü’nde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 15/29 C

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 18/29 C

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 15/29 C

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 13/32 C

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 14/24 C

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 12/23 C

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 12/32 C

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 14/29 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 14/28 C

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 13/31 C

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 15/27 C

Özalp: Parçalı ve az bulutlu 14/24 C

Saray: Parçalı ve az bulutlu 14/24 C