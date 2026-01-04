Van’da geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havalara bıraktı. Ancak meteoroloji soğuk havalara bağlı olarak buzlanma ve don uyarısını yaparken, çığ tehlikesine karşı da dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Van’da “kış bir geldi pir geldi” dedirtiyor. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve hafta içi de etkisini sürdüren kar yağışı bitti ancak soğuk havalar etkisini sürdürüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Yoğun kar yağışlı bir haftayı geride bırakan Van şimdi de soğuk havalarla mücadele edecek. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, soğuk havalarda oluşacak buzlanma ve don olayına karşı uyarılarda bulunmayı sürdürüyor.

Meteoroloji, kentte meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksama, gizli buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ!

Van’da kış aylarında çığ da önemli bir risk olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Çatak ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan çığın yeni olumsuzluklara sebebiyet vermemesi için de yine dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bu aralar sık sık yaptığı çığ tehlikesi uyarısında; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diyerek, dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

Van’da soğuk havaların bir süre etkisini sürdürmesi bekleniyor.