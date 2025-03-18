Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın kuzey ve güney ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın batılı ve güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli(50-70km/sa) eseceği de öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Van ve bölge illeri için buzlanma ve don olayı ve çığ tehlikesi uyarısı ile birlikte bu kez kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı.

Uyarıda; “18.03.2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara(ulaşımda aksama, çatı uçması saba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU?

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu