Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın kuzey ve güney ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın batılı ve güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli(50-70km/sa) eseceği de öngörülüyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Van ve bölge illeri için buzlanma ve don olayı ve çığ tehlikesi uyarısı ile birlikte bu kez kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı.
Uyarıda; “18.03.2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara(ulaşımda aksama, çatı uçması saba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU?
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu