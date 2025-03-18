HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’den bazı maçları canlı olarak sporseverlere aktarıyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK taraftarları da bu platformda takımının maçının canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

Ancak açıklanan programda canlı yayınlanacak maçlar arasında Artı Değer Van Spor’un kendi sahasında Diyarbekirspor ile oynayacağı maç yer almadı. Ayrıca Kırmızı Grup’tan herhangi bir maç da canlı yayın listesine alınmadı.

Artı Değer Van Spor FK – Diyarbekirspor maçının Van TV ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak maçlar şu şekilde;

21 MART CUMA

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00 Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü (HT Spor TV)

22 MART CUMARTESİ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Batman Petrol Spor A.Ş. - Sarıyer (HT Spor TV)

14.00 Altay - Altınordu (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Muş Spor Kulübü - Karşıyaka (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 Balıkesirspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00 Pazarspor - 52 Orduspor FK (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Mardin 1969 Spor - Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. (HT Spor YouTube)