Valilik, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının aniden düşmesiyle beraber yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş illeri için uyarıda bulundu.

Van Valiliğinden yapılan uyarıda;

“Bitlis, Muş ve Hakkâri çevreleri ile Van ilinin Güney ve Doğu ilçelerinde, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının ani düşmesi ve yağış alan bölgelerde yerin karlı ve ıslak olmasına bağlı olarak; bölgesel sis hadisesi, gizli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.” denildi.

“GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT”

Yapılan paylaşımda, “Karayolu ulaşımında bölgesel sis hadisesine bağlı görüşte daralma, gizli buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.” uyarısında bulunuldu.

