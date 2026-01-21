Son zamanlarda yoğun kar yağışının gerçekleştiği Van için çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Van Valiliği tarafından yapılan paylaşımda; "Van ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar miktarının yer yer 1.5-2 metre derinliğe ulaşmış olmasına bağlı bölgenin eğimli ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ayrıca Perşembe (22.01.2026) gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece artarak mevsim normalleri civarına yükselmesi bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi riskini daha da artmaktadır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur" denildi.

METEOROLOJİDEN İKİ UYARI

Bu arada Meteoroloji de çığ tehlikesi ile birlikte buzlanma ve don olayına dikkat çekerek uyarıda bulundu.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, çığ tehlikesine ilişkin; "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısını yaptı.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Meteoroloji tarafından buzlanma ve don olaylarına ilişkin de şu uyarı yapıldı; "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."