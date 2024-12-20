Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Rüzgârın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülürken, akşam saatlerinden itibaren Van’ın güneydoğusunda yer alan ilçelerde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

VAN İÇİ BUZLANMA VE DON UYARISI

Geçtiğimiz günlerde Van-Erciş kara yolu üzerinde de iki büyük zincirleme kazaya neden olan buzlanma ve dona karşı Meteoroloji, vatandaşları uyardı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu

Özalp: Parçalı ve az bulutlu

Saray: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu