Van Ferit Melen Havalimanı'nda muhtemel acil durumlara karşı hazırlık amacıyla dün akşam saatlerinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği hangar alanında çıkan yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, muhtemel bir felaketin önüne nasıl geçileceğini uygulamalı olarak gösterdi. Gerçekleştirilen yangın tatbikatı nedeniyle çevredeki vatandaşlar önce yangın çıktığını sandı, tatbikat olduğunu anlayınca derin bir nefes aldı. Yaklaşık yarım saat süren tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikat, havalimanında görev yapan Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF) personelinin uçak kaza kırım ve yangınlarına karşı yapılacak müdahaleler konusunda bilgi ve tecrübelerinin artırılması, mevcut kurtarma ve yangın söndürme araç, malzeme ve ekipmanların performanslarının denenmesi amacı ile akşam yapıldı.