Van Ferit Melen Havalimanında iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Havalimanının kapalı olmasından dolayı yolcular karayolu ile seyahat ederken, alternatif havayolları için Ağrı ve Muş illerine de seyahatler arttı.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, havalimanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve son durum hakkında bilgiler aldı.

“ÇALIŞMALAR PLANLANANDAN HIZLI İLERLİYOR”

Havalimanındaki çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini gözlemlediğini kaydeden Kayatürk; “Van Havalimanı’nda süren iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledik, Zahir Başkan’a çalışmaların bir an önce tamamlanması yönündeki talebimizi ilettik. Gözlemlerimiz, sürecin planlanandan çok daha hızlı ilerlediğini gösteriyor” dedi.

“İKİ ÖNEMLİ HEDEFİMİZ VAR”

Kayatürk, “Havalimanımızdaki yenileme çalışmaları tamamlandığında ulaşım altyapımız güçlenecek, bölgemizin ticaret, turizm ve istihdam potansiyeline önemli katkılar sunacak. Van Havalimanı için iki önemli hedefimiz var. Birincisi, tadilatın en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin mağduriyetinin giderilmesi. İkinci hedefimiz ise daha büyük... Van’ı büyük bir metropol haline getirmekte kararlıyız ve bu doğrultuda büyük projeleri desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha önce açıklanan bilgilere göre havalimanında çalışmaların 5 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Ancak yüklenici firmanın işi sıkı tuttuğu ve çalışmaların beklenenden kısa sürmesi için yoğun bir çaba harcadığı kaydediliyor.