Van Büyükşehir Belediyesi daha yaşanabilir ve temiz bir kent için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığınca hizmete alınan mobil temizlik ve yıkama aracı, duraklarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kent genelinde görev yapan mobil temizlik ve yıkama aracı ile otobüs durakları düzenli olarak yıkanarak, vatandaşlara daha hijyenik ve konforlu bir bekleme alanı sunuluyor.

Mobil araç ile 7/24 temizlik çalışması yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Temizlik Personeli Faruk Aktaş, il genelinde bulunan yaklaşık 200 otobüs durağında düzenli olarak çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Durakların yıkanmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Kamil Haraz ise "Belediyemizin durakları temizlemesi bizleri memnun ediyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Cadde esnafından Zahit Esenboğa da, yapılan temizlik çalışmalarının durakları yoğun olarak kullanan yaşlılar için gerekli olduğunu belirterek, "Belediyenin buradaki durakları temizlemesinden gayet memnunuz. Duraklar kirli olduğunda özellikle yaşlı vatandaşlarımız oturamıyor. Ondan dolayı yapılan çalışmayı önemsiyoruz" diye konuştu.

Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı ve açık duraklarda iç zeminler, cam yüzeyler, iç ve dış cephelerle birlikte titiz bir şekilde dezenfekte edilerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

İkinci mobil temizlik ve yıkama aracının da kısa sürede hizmete başlaması planlanırken, araçlar muhtemel trafik kazaları sonrasında yol temizleme çalışması da yapacak.