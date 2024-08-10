Şaşırtan Rakamlar!

Son verilere göre, Temmuz ayında Van Ferit Melen Havalimanı'nda iç hatlarda 134.394, dış hatlarda ise 589 yolcu taşındı. Toplamda 134.983 yolcunun hizmet aldığı havalimanında, uçak trafiği iç hatlarda 1.820, dış hatlarda 15 olmak üzere 1.835’e ulaştı. Yük trafiği ise tam 1.481 ton olarak kaydedildi.

Zorluklara Rağmen Başarı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan verilere göre, Van Havalimanı sadece Temmuz ayında değil, Ocak-Temmuz dönemi boyunca da etkileyici bir performans sergiledi. 7 ayda toplam 965.450 yolcuya hizmet veren Van, uçak trafiğinde 11.014 ve yük trafiğinde 9.574 tonluk bir rakama ulaştı.

2023 Verileri de Yüksek!

Van, 2023 yılı toplam uçuş verilerine göre Türkiye’nin en çok yolcu taşıyan 13. ili olarak dikkat çekti. Uçuş sayılarının azlığı ve yüksek bilet fiyatlarına rağmen Van’ın bu başarısı, havalimanının potansiyelini gözler önüne seriyor.