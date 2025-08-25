Türkiye Halkoyunları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası coşkuyla gerçekleşti. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 50 ilden yüzlerce sporcu katıldı. Büyük coşku ile gerçekleşen yarışmada ekipler geleneksel düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda kıyasıya mücadele edildi.

Büyükler düzenlemesiz dalında yarışan, Van Tuşba Sanat Spor Kulübü, 14 ekibi geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu. Elde edilen başarının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini vurgulayan Tuşba Sanat Spor Kulübü Başkanı Yasemin Yaşlak, "Bu başarı Van için çok önemli. Çok emek verdik ve başarıdan dolayı gurur duyduk.

İnşallah her zaman kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygularla bize destek veren Valimiz Ozan Balcı' ya, Gençlik Spor İl Müdürümüz Yalçın Özdemir'e, sporcularımıza, ailelerine ve kısacası emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.