VEDAŞ çalışanları tarafından yazılan ve sahnelenen tiyatro oyunu Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Şirket personelinden oluşan oyuncuların rol aldığı oyunda, iş sağlığı ve güvenliği konularına dikkat çekildi.

VEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, çalışanlar tarafından hazırlanan tiyatro oyunu ile hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.

İş güvenliğinin önemine değinen Akboğa, "Şirketimizin hizmet verdiği geniş coğrafyada, zorlu iklim koşullarında ve elektrik gibi yüksek risk barındıran bir alanda görev yapan çalışanlarımızın güvenliği bizim için en öncelikli konudur. Elektrik çarpması, yüksekten düşme gibi mesleki risklere karşı önleyici tedbirleri güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği programımızı başarıyla tamamladık. Amacımız, çalışanlarımızda güvenlik kültürünü en üst seviyeye taşımak ve sıfır iş kazası hedefiyle sürdürülebilir, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaktır." diye konuştu.

Tiyatro oyununda rol alan ve aynı zamanda set amirliğini üstlenen Şenol Büte ise "Riskli bir iş kolunda çalışıyoruz. Sahneye taşıdığımız oyunla, yapılacak bir ihmalin nelere mal olabileceğini ve sahada yaşanabilecek zorlukları çalışanlarımıza aktarmayı hedefledik. Oyun, çalışanların sahadaki gerçek deneyimlerinden yola çıkarak hazırlandı ve izleyenlere hem düşündürücü hem de eğitici mesajlar verdi. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü pekiştirmek için bu tür farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

Oyunu, kurum amirleri, VEDAŞ çalışanları ve vatandaşlar izledi.