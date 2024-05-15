Van Gölü'nün Suları Çekilince Mikrobiyalitler Ortaya Çıktı.

Van Gölü, Türkiye'nin tek sodalı gölü olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Ancak son yıllarda yaşanan su seviyesindeki düşüşler, göl sahillerinin dönüşümüne neden oluyor. Bahar aylarında gerçekleşen yağışlara rağmen, Van Gölü'nde istenilen su seviyesine ulaşılamadı. Bu durum, iklim değişikliği ve kuraklık gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşanan su çekilmesi, mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Özellikle Tatvan ilçesi İncekaya mevkii sahillerinde, su seviyesindeki düşüşle birlikte mikrobiyalitler gözle görünür hale geliyor. Bu doğal oluşumlar, su altı peribacalarına benzeyen mercan resifleri şeklinde tanımlanıyor. Mikrobiyalitlerin ortaya çıkması, dalış turizmi açısından da önemli bir potansiyel sunuyor.

Van Gölü sahilindeki İncekaya köyünde ve çevresinde farklı boyutlarda ve şekillerde yüzlerce mikrobiyalit görülebiliyor. Bu oluşumlar, havadan çekilen görüntülerle de belirgin hale geliyor. Bu manzara karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Serkan Sönmez gibi bir vatandaş, yaşanan doğal dönüşümün hem turistlerin ilgisini çektiğini hem de yerel halkı tedirgin ettiğini belirtiyor. Özellikle kuraklık etkileriyle birlikte Van Gölü'nün su seviyesindeki dramatik düşüş, çevre sakinlerini endişelendiriyor.