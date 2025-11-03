Kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle Van Gölü kıyılarında yaşanan çekilme, kıyı bölgelerinde dikkati çeken boyutlara ulaştı.

Tarihi kalıntıların, mikrobiyalitlerin (dikit), eski yerleşim alanlarına ait yapı kalıntılarının görülebildiği göl kıyısında, yıllardır su altında olan bazı kalıntılar da çekilmeyle birlikte görünür hale geldi.

Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi'nde suyun çekilmesiyle ahşap iskelenin ayakları ortaya çıktı.

"Bulunduğumuz yer geçmişte su altındaydı"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, son yılların en önemli konu başlıklarından birinin küresel iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Bu sorunun kendini daha derinden hissettirmeye başladığını belirten Akkuş, "Küresel iklim değişiminin en iyi izleneceği noktalardan biri, Van Gölü çünkü burası kapalı bir göl. Yani gölden dışarıya hiçbir su çıktısı yok. Kışın yağan kar ve yıl boyunca etkili olan yağmur, Van Gölü'ne su girdisini oluştururken buharlaşmayla gölden su çıktısı oluyor. Kar yağışının az olmasına ek olarak yaz aylarında buharlaşmanın artması sonucu Van Gölü çekiliyor." diye konuştu.

Artık kışa geç girildiğini, yaz mevsiminin ise erken karşılandığını dile getiren Akkuş, bu nedenle Van Gölü'nün çekildiğini ve bu çekilme ile geçmişte iskele olarak kullanılan yapıların ortaya çıktığına şahitlik ettiklerini vurguladı.

Muradiye ilçesindeki kıyılarda da çekilmenin yaşandığını anlatan Akkuş, şunları kaydetti:

"Ünseli Mahallesi'nde sahil kenarındayız. Aslında şu anda bulunduğumuz yer geçmişte sular altındaydı fakat şu anda buranın göle uzaklığı yaklaşık 500 metre. Van Gölü'nün çekilmesi ile eski iskeleler açığa çıkıyor. Bu iskeleler 100 yıldan belki de daha önce yapılmış. İşte Van Gölü çekildikçe yeni yeni iskeleler ortaya çıkıyor. Bugünlerde su altında kalan yerler belki de geçmişte insanların yaşam alanlarını oluşturuyordu. Van Gölü içinde birçok gizem barındırıyor. Kıyı çizgisi çekildikçe bu gizemler bir bir ortaya çıkıyor. Bugün Van Gölü'nün kenarında birçok yerde geçmişte insanların ulaşımını sağladığı iskeleler ortaya çıkıyor. Bu iskelelerden birisi de işte Ünseli Mahallesi kıyısındaki iskele."

Yöre sakinlerinden 87 yaşındaki Mevlüt Bilici ise dedelerinin zamanında iskelenin olduğunu, o zaman ulaşımda kullanıldığını, gölün yükselmesiyle su altında kaldığını anlattı.

Bilici, son yıllarda Van Gölü'nün çekilmesiyle iskelenin ayaklarının ortaya çıktığını söyledi.