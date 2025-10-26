Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün tarih boyunca yaşadığı ekolojik değişimlere ve insan-doğa ilişkisinin önemine dair açıklamalarda bulundu.

Gölün binlerce yıl önce Tatvan’da bir su birikintisi iken, zamanla Erek Dağı eteklerine kadar yükseldiğini ve yerleşimlerin sular altında kaldığını ifade eden Akkuş, gölün kuruma riskinin insan faaliyetlerine bağlı olduğunu, ekolojik tahminlerin ise doğayla kurulan ilişkiye göre şekillendiğini belirtti.

“EŞSİZ BİR EKOSİSTEM”

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün, 800 bin yıllık geçmişiyle sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda Urartulardan kalma tarihi kalıntıları sular altında barındıran eşsiz bir ekosistem olarak dikkat çektiğini ifade eden Akkuş, “Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölü olmanın ötesinde, 800 bin yıllık geçmişiyle eşsiz bir ekosistem ve tarihi miras sunuyor. Kapalı bir havza olarak denize akıntısı olmayan bu göl, Tatvan’daki bir su birikintisinden Erek Dağı’nın eteklerine uzanarak Urartulardan kalma kalıntıları sular altında barındırıyor.” dedi.

VAN GÖLÜ’NÜN GELECEĞİ İÇİN ÇEVRESEL FARKINDALIK ŞART!

Kapalı bir havza olarak denize akıntısı olmayan göl, alkali suyuyla tarımda kullanılamasa da çevresindeki verimli topraklar ve inci kefali gibi endemik türlerle bölgenin yaşam kaynağı olmayı sürdürüyor. Ancak, bilinçsiz su kullanımı ve çevresel duyarsızlık, gölün ekosistemini riske atarak gelecek nesiller için sürdürülebilirliğini tehlikeye sokuyor.

Öğretim Üyesi Akkuş, Van Gölü’nün korunması için, çevresel farkındalığın artırılması, doğaya saygılı politikalar geliştirilmesi ve su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Doğa, gölde hem cömertliğini hem de sert yüzünü gösteriyor. Verimli topraklar ve inci kefali gibi türler bereket sunarken, kirlilik, bilinçsiz sulama ve barajlar ekosistemi tehdit ediyor. İklim değişikliği, artan sıcaklıklar ve düzensiz yağışlar gölün geleceğini riske atarken, sorumsuz su kullanımı bu tehditleri artırıyor ve gölün alkali suyu tarımda kullanılamasa da çevresindeki yaşam göle bağlı. Van Gölü’nün korunması, çevresel farkındalık ve doğaya saygılı bir yaklaşım gerektiriyor; zira gölün sürdürülebilirliği, gelecek nesiller için kritik önem taşıyor.”