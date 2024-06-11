İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılar, çeşitli organizasyonlarla protesto ediliyor. Bu çerçevede AKEM üyesi dalgıçlar da Van Gölü'nde bir çalışma yaptı.

Ekipler, Edremit ilçe sahilinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir dalış yaptı. Bir süre suyun altında bekleyen dalgıçlar daha sonra suyun yüzeyinde ilk etapta Türk, daha sonra ise Filistin bayrağını açtı. O sırada sahilde bulunan vatandaşlar ise bayrakların açılmasıyla alkışlarla destek oldu.

"Her insanın vicdanı sızlamalıdır"

İHA muhabirine konuşan AKEM Başkanı Halil İbrahim Atacan, Van Gölü'nde hem Türk hem de Filistin bayrağı açarak onların yanında olduklarını göstermek istediklerini belirtti. Etkinliğin kendileri için bir gurur olduğunu ifade eden Atacan, “Bu kanayan yaramızdır. Bunun için de Müslüman olmaya gerek yok. Bu konuda her insanın vicdanı sızlamalıdır. Bizim vicdanımız da çok sızlıyor. Keşke elimizden başka bir şeyler de gelebilse. Bu etkinliği karada 10 kişi, su da ise 5 kişilik bir ekiple gerçekleştirdik” dedi.