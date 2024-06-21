Dün öğlen saatlerinde Tuşba ilçesinde serinlemek için arkadaşları ile Çarparak Adası yakınında Van Gölü'ne giren şahıs, bir daha sudan çıkmadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler, akşama kadar gölde yaptıkları aramada şahsa ulaşamayınca karanlığın çökmesiyle aramalar sonlandırıldı. Arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Kaynak: İHA