Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan, 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı, zirvesindeki büyüleyici bulut hareketleriyle fotoğraf tutkunlarının objektifine yansıdı. Dağın hemen yanı başında uzanan Van Gölü sahilinden yapılan time-lapse kaydı, doğanın görkemli şölenini izleyenlere adeta bir görsel ziyafet sundu.

Gölün masmavi sularının hemen kuzeyinde tüm heybetiyle yükselen Süphan Dağı'nın zirvesi, gün batımı saatlerinde sıkça rastlanan bulut hareketlerine sahne oldu. Van'ın Edremit ilçesinden yapılan çekimlerde, volkanik dağın zirvesini adeta bir taç gibi saran bulut kümesi, hızlandırılmış video tekniğiyle kaydedildi. Time-lapse tekniği sayesinde saatler süren bulut hareketleri, dakikalık bir akışa dönüştü ve izleyenlere saniyeler içinde değişen gökyüzü manzarası sundu.

"Kavuşşahap Dağları'nda görsel şölen"

Kavuşşahap Dağları bir diğer adıyla İhtiyarşahap Dağları, Toros Dağları'nın bir uzantısı olup Van Gölü'nün güneyinde Bitlis ve Van il sınırlarında bulunan sıradağ. En yüksek noktası 3 bin 550 metre yükseklikteki Artos Dağı'dır. Artos Dağı ve Kavuşşahap Dağları'nın zirvesinde oluşan bulut kümeleri hızlı çekim tekniğiyle adeta görsel şölen oluşturdu.