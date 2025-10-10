BDDK’nın tavsiye niteliğindeki kararı kapsamında, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 48 ay vadeyle ve Merkez Bankası’nın belirlediği %3,11 faiz oranıyla yapılandırılabiliyor.

10 Temmuz 2025 ve öncesine ait borçları kapsayan bu fırsat, borçlulara ödeme kolaylığı sunuyor. Başvurular, 3 aydır devam ederken bugün son buluyor.

Hangi borçlar yapılandırılabilir?

Kredi Kartı Borçları: Artık yalnızca asgari tutarı ödenmeyen kartlar değil, dönem borcunun kısmen veya tamamen ödenmediği bireysel kredi kartları da yapılandırma kapsamına alındı.

İhtiyaç Kredileri: Daha önce “30 günü aşan gecikmeler” için geçerli olan yapılandırma, artık her türlü gecikmiş ödemeyi kapsıyor.

Yeni Kural: Yapılandırma, karar tarihindeki borç bakiyesi yerine yapılandırma tarihindeki borç bakiyesine göre yapılacak. Gecikmesi olmasa bile daha önce yapılandırılan krediler, tekrar yapılandırılabilecek.

Uzmanlar, borçlarını ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara yapılandırmayı öneriyor:

Uzun Vadeli Taksitlendirme: Borçlar, 48 aya kadar vadeyle ödenebilir, böylece aylık ödeme yükü hafifler.

Düzenli Ödeme Planı: Yapılandırma, borçluların ödeme disiplini kazanmasına yardımcı olur.

Risklerden Korunma: Ödeme yapılmaması durumunda temerrüde düşme, kredi notunun zarar görmesi ve yüksek faiz yükleri gibi riskler ortaya çıkabilir.

Eğer borçlar yapılandırılmazsa:

Asgari Ödeme Tuzağı: Yalnızca asgari tutarı ödemek, borç yükünü artırır ve faiz birikimine neden olur.

Kredi Notu Riski: Ödemelerin aksaması, kredi notunu düşürerek gelecekteki kredi kullanımını zorlaştırabilir.

Yasal Takip: Ödeme yapılmaması durumunda bankalar, yasal süreç başlatabilir.

Son gün bugün

BDDK, yapılandırma için ek süre tanınmazsa başvurular bugün saat 23:59’da sona erecek. Borçluların, bankalarıyla iletişime geçerek yapılandırma başvurusu yapması gerekiyor. Uzmanlar, vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurguluyor.