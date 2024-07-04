2019-2023 yılları arasında büyük ölçüde su kaybı yaşayan havza, 2024 yılında adeta yağış bombardımanına tutuldu. Özellikle mayıs ayında kaydedilen yaklaşık 120 milimetrelik rekor yağış, bölgede şaşkınlık yarattı. Ancak daha da dikkat çekici olan, geleneksel olarak sonbahar aylarında beklenen yağışların bahar aylarına kaymasıydı. Bu değişiklik, mevsimlerin yer değiştirdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

"Mevsimlerin Arasındaki Denge Bozuldu"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel ısınmanın Van Gölü Havzası'ndaki etkilerini İHA muhabirine değerlendirdi. Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "İklim değişikliği nedeniyle havzada ciddi yansımalar görüyoruz. Uzun yıllık periyotlara baktığımızda, Van Gölü Havzası'nda Ekim ve Kasım aylarında beklenen yağışlar artık gerçekleşmiyor, bu yağışlar kış ve bahar aylarına kaydı. Son 10 yılda sıcaklıktaki artış ve yağışlardaki düşüş mevsim dengesini bozdu," dedi.

Rekor Yağışlar ve Havzanın Geleceği

Bu yıl düşen rekor yağışların Van Gölü ile birlikte havzadaki diğer gölleri de besleyeceğini belirten Alaeddinoğlu, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi Van Gölü'nde büyük bir çekilme yaşamayabiliriz. Ancak bu olumlu etki, sonbaharda beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle dengeleniyor," ifadelerini kullandı.

"Süreci Yönetmek Zorundayız"

Su yönetiminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çeken Alaeddinoğlu, "Sadece suyun yönetimi değil, tarımla uğraşan insanların sulama suyu, kullanma ve içme suyu sorunlarını da planlamak zorundayız. Bugün yağışlar havzada ihtiyaç duyduğumuz suyu karşılayabilir ama önümüzdeki yıllarda neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bu belirsizlikle hareket etmek yerine süreci yönetmek zorundayız," şeklinde konuştu.

"Geleceğe Hazırlıklı Olmalıyız"

Van Gölü Havzası'nda yaşayan yaklaşık 1,2 milyon insan için gelecekteki su yönetiminin önemine vurgu yapan Alaeddinoğlu, "Bu insanlar 2030'dan sonra buradan göç etmeyecek ve nüfus artmaya devam edecek. Dolayısıyla bugünün yağışları, gelecekteki su ihtiyacımızı tamamen karşılamayabilir. Bu nedenle, süreci doğru yönetmek ve geleceğe hazırlıklı olmak zorundayız," dedi.

Van Gölü Havzası’nda yaşanan bu dramatik değişiklikler, küresel iklim değişikliğinin yerel etkilerini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bu süreçte su yönetiminin önemine vurgu yaparak, geleceğe yönelik planlamaların kritik olduğunu belirtiyor. Havzada yaşayanların, bu değişikliklere uyum sağlaması ve bilinçli adımlar atması büyük önem taşıyor.