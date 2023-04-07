Olay, önceki gün 15 sıralarında Antalya – Mersin Karayolu üzeri Gazipaşa çıkışında meydana geldi. Antalya Otogarı'ndan aldığı yolcularla Van'a hareket eden 65 BJ 289 plakalı şehirlerarası otobüs kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan birisi otobüs camının çift cam olması nedeniyle içeri giremedi.

Panik halinde otobüsü yol kenarına çekip durduran otobüs şoförü polisi aradı. Otobüsde şans eseri yaralanan olmazken, kurşunların deldiği cam kenarında oturan yolcular büyük şok yaşadı.

Polis, otobüs içerisinde ve çevresinde inceleme yaparken, yolcular Van istikametine giden başka bir otobüsle gönderildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken iki gün arayla başka otobüsünde tarandığı gelen bilgisine ulaştık.

Her iki otobüste maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

VANEKSPRES