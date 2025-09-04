Ferit Melen Havalimanı'na son inişler bugün gerçekleşiyor. Bakım öncesi piste son uçakların indiği anlar, yolcuları ve havalimanı çalışanlarını duygulandırdı. Bakım süresince Van'a, çevre illerdeki havalimanları üzerinden ulaşım sağlanacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ferit Melen Havalimanı daha modern ve güvenli bir şekilde hizmet verecek. Vatandaşlar, geçici süreyle seferlerin durdurulmasıyla zorluk yaşayacaklarını ancak çalışmaların Van için büyük bir kazanım olacağını söyledi.