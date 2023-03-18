Her yıl 18-30 Mart tarihleri arasındaki nevruz tatili döneminde Van'a gelerek günlerce konaklayan ve yaptıkları alışverişle kent ekonomisine katkı sağlayan İranlı turistler, Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya başladı.

Otellerdeki doluluğun arttığı kentte, esnaf da turistlerin memnun ayrılması için indirim kampanyaları düzenledi, vitrinlerine Farsça yazılar yazdı.

Turistlerin kalma süresini uzatmak amacıyla her yıl 15-29 Mart'ta düzenlenen "Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest)"nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle iptal edildiği kentte, iş yeri sahipleri gelen turist sayısının önceki yıllara oranla artmasını bekliyor.

"Rezervasyonlarımızın yüzde 90'ı doldu"

Otel işletmecisi Sebahattin Duran, AA muhabirine, İranlı turistlerin tatil için Van'ı tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Nevruz tatili öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Duran, şunları kaydetti:

"İran'daki 13 günlük tatil bugün başlıyor. Bir aksilik çıkmazsa ilimize çok sayıda turistin gelmesini ümit ediyoruz. Nevruz, İranlılar için çok önemli. Asıl yoğunluğun 19 Mart'ta başlamasını bekliyoruz. Rezervasyonlarımızın yüzde 90'ı doldu. Hazırlıklarımızı tamamladık, misafirlerimizi bekliyoruz. Turistler kentin ekonomisini canlandırıyor. Tüm esnafımız bundan faydalanıyor. İranlıların ilimizden memnun ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz."

"Nevruzu dört gözle bekliyoruz"

Esnaf Erdal Çakar da esnafın uzun zamandır İran'daki nevruz tatilini beklediğini anlattı.

Nevruz dönemi için hazırlık yaptıklarını, turistlere hitap edecek ürünleri mağazaya getirdiklerini bildiren Çakar, şöyle devam etti:

"Nevruzu dört gözle bekliyoruz. İlimize gelen İranlıları memnun etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oteller, lokantalar ve mağazalardaki hazırlıklar tamamlandı. İranlı turistler, Van'daki esnafın kendilerine değer verdiğini söylüyor. Bu bizi mutlu ediyor. İranlılara özel indirimlerimiz oluyor. Dil konusunda da sıkıntı yaşamıyoruz. Onlarla çok iyi anlaşıyoruz."

"Van'ı çok seviyoruz"

İran'dan ailesiyle Van'a gelen Cevat Hüseyinzade ise nevruz tatili için Van'a geldiklerini söyledi.

Van'ın çok güzel bir kent olduğunu ifade eden Cevat, "Hem tatil hem de alışveriş yapmak için buraya geldik. Birçok ürün aldık. Van'ı çok seviyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. İnsanlar çok iyi, bize yakın ilgi gösteriyor. Abi kardeş gibiler. Yabancılık hissetmiyoruz." dedi.

Tebriz'den gelen Mesume Kurbani, Van'da gezilecek çok güzel yerlerin olduğunu dile getirerek, "Burası çok güzel bir şehir. İnsanları çok iyi. Bizimle yakından ilgileniyorlar. Nevruz tatili için geldik. Bizim için çok önemli. Bayramda ailelerimizi, akrabalarımızı arayıp bayramlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emir Şefikhan da "Nevruz baharın gelişi demek. Bayramda büyük sofralar kurulur, güzel yemekler yapılır. Biz de bayramımızı Van'da geçirmek istedik. Van'ı gezeceğiz, alışveriş yapacağız." diye konuştu.AA