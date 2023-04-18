Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm yurtta olduğu gibi Van'da da trafik denetimleri had safhaya çıkarıldı. Kontrol noktalarında ekipler denetimlerini sıklaştırırken, yola çıkacak vatandaşlar ise trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Yayalara geçiş önceliği, alkol, hız, emniyet kemeri ve cep telefonu konusunda uyarılarda Van İl Emniyet Müdürlüğü, kazaları önleyebilmek için uygulamalarını sıklaştırdı. Yola çıkanlara kazasız, belasız, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir Bayram dileyen Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hız ve emniyet kemeri konusunda sürücülerden duyarlılık istedi.

Başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda sürücülere tavsiyelerde bulunan Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere bilgilendirici afişler dağıtmayı da ihmal etmedi. Türkiye'de genelinde Ramazan Bayramı boyunca ailesini ve akrabalarını ziyaret etmek adına milyonlarca vatandaş yollara çıkmaya başladı.

Yaşanacak yoğunluk neticesinde trafikte oluşabilecek olumsuzluklara dikkat çekmek adına Van İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Ramazan Bayramı süresince, trafik tedbirleri çerçevesinde, trafikte emniyet kemerini yaygınlaştırmak ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak için 'Bu yolda sana çok güveniyoruz" sloganının yer aldığı afişler hazırlanarak, vatandaşların trafikte can güvenliğine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

Hazırlanan afişin devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Yolumuz dikkat edenlerle, kurallara uyanlarla güvenli. Hep birlikte nice bayramlar için sana güveniyoruz." Bayram öncesi ve süresince alınacak trafik tedbirleri tek tek sıralandığı genelge kapsamında Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak. Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşlarımızın emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek.

Van Bölge Gazetesi