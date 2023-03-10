Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Van’dan deprem bölgesi Malatya’ya gelen psikososyal destek ekipleri, depremlerin ilk günlerinden itibaren başlattığı psikolojik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Afetzede vatandaşların geçici barınma alanları olan konteyner kentler ve çadır kentleri gezen Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenerek, ruhsal travmalara karşı depremzedelere psikolojik destek uygulamaları yapıyor.

Malatya'da afetzedelerin yaralarının sarılması ve hayatın normale dönmesi için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı öncülüğünde her alanda başlatılan çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.iha