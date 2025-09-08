Van Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Edremit kavşağı köprüsünün kiriş montajı çalışmaları kapsamında, Van’a geliş istikametindeki yolun 2 ila 3. kilometreleri arasında kalan bölümde, araç trafiği 4 gün boyunca saat 09.00 ile 14.00 arasında kapalı olacak.” denildi.

YOLUN TRAFİĞE KAPALI OLACAĞI TARİH VE SAATLER

09 Eylül 2025 | 09:00 – 14:00

10 Eylül 2025 | 09:00 – 14:00

11 Eylül 2025 | 09:00 – 14:00

12 Eylül 2025 | 09:00 – 14:00

Paylaşımda, “Söz konusu yol yukarıdaki tarih ve saat aralığında 4 gün süre ile araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik alternatif güzergah olan Elite World GO Otelin yanından devam ederek, Öz Sütçü Kahvaltı Salonu karşısında yeniden yola bağlanacaktır. Bu süre içerisinde sürücülerimizin belirlenen alternatif yolu kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Kamuoyuna ve vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.” ifadelerine yer verildi.