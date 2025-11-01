Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla yapımı başlatılan Van Çevre Yolu Projesi kapsamında yer alan Edremit bağlantı yolu ve köprülü kavşakta çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Uzun süredir yapılan çalışmalardan dolayı trafiğin zaman zaman aksadığı Edremit yolunda, çalışmaların tamamlanması ile birlikte bu sorun da çözülecek.

Mayıs ayının sonlarına doğru inşasına başlanan önemli projede çalışmalar devam ediyor. Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Köprülü Kavşak ve bağlantı yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“VAN’A AYRI BİR DEĞER KAZANDIRACAK”

Van Valisi Ozan Balcı açıklamasında, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte Van için, Vanlı hemşerilerimizin huzuru, refahı ve esenlikleri için çalışmaya devam ediyoruz. Bu alan Van Çevre Yolunun Edremit ayağı. İnşallah bu sene sonuna kadar Edremit-Kurubaş yolunun 10 kilometrelik hattı üst geçitleriyle, bağlantılarıyla bitirilecek. Yine Erciş’ten Özalp kavşağına kadar olan 18 kilometrelik yol da bitirilecek. Yaklaşık 28 kilometre çevre yolu bu sene trafiğe açılmış olacak. Geriye kalan 13 kilometrede çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah o da önümüzdeki yıl tamamlanıp trafiğe açılmış olacak.” dedi.

“ŞEHRİN ULAŞIM AĞINDA BÜYÜK BİR RAHATLAMA YAŞANACAK”

Çevre yolu ve sahil yolunun tamamlanmasıyla şehrin ulaşım ağında büyük bir rahatlama yaşanacağını belirten Vali Balcı, “İnşallah bu çevre yolumuz bittiğinde Van’ımıza ayrı bir değer kazandıracak. Ayrıca sahil yolunun 13 kilometresini bitirdik. Edremit Uygulama Otelinden üniversiteye kadar insanlar kesintisiz sahil yolunu kullanmış olacak. 5 kilometreyi daha tamamladığımızda 18 kilometre sahil yolumuz olacak. Bu sadece bir sahil yolu değil, aynı zamanda sosyal donatılarla, spor alanlarıyla ve yaşam alanlarıyla bir seyirlik yol olacak. Van Gölü’nün gerdanlığı olmuş olacak. Bu işlerin yapımında emeği geçen, destek veren başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

“TRAFİK YÜKÜ BÜYÜK ORANDA AZALACAK”

Kentte yürütülen yol yatırımlarının trafik sorununu önemli ölçüde hafifleteceğini vurgulayan Balcı, sözlerini şu şekilde tamamladı, “Gerek çevre yolunun tamamlanması gerek sahil yolunun tamamlanmasıyla trafiği ve trafikten kaynaklanan problemleri tamamen olmasa bile büyük oranda azaltacağımızı düşünüyoruz. Yine Elmalık yolunu yapıyoruz, orası da bu sene sonunda bitecek. Çevre yoluyla bağlantılı yollara da hazırlıklarımız sürüyor. Kısacası yollara ilişkin yoğun bir çalışmamız var. Bütün ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.”