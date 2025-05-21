Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van’ın kahvaltı kültürünün merkezi olduğunu vurgulayarak, ‘Dünya kahvaltı Günü’ nedeniyle düzenlenecek olan bu yılki kahvaltı etkinliğinin Muradiye Şelalesi’nde gerçekleşeceğini duyurdu.

Takva, yaptığı açıklamada, “Kahvaltı işinin merkezi Van’dır. Kahvaltının başkentinde Van kahvaltısı organizasyonu bu yıl Muradiye Şelalesi’nde gerçekleşecek. Herkes kahvaltısını hazırlayıp gelsin” dedi.

Geçtiğimiz yıl Erciş Balık Bendi’nde düzenlenen etkinliğin büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Takva, bu yıl Muradiye Şelalesi’nin doğal güzellikleri eşliğinde yapılacak organizasyonun daha geniş bir katılımla gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Takva, “2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştik. Bu kültüre sahip çıkmamız gerekiyor. O gün herkes kahvaltısını hazırlayıp sosyal medyada paylaşsın” diyerek, Van kahvaltısının tanıtımı için çağrıda bulundu.

Van’ın kahvaltı kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan etkinlik, vatandaşların katılımıyla renkli görüntülere sahne olacak.