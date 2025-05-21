Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off mücadelesini sürdüren Artı Değer Van Spor FK, 16 Mayıs’ta Motolux 68 Aksarayspor ile karşılaştığı maçta “sportmenliğe aykırı hareketi” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.
PFDK’ya sevk raporunda; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 16.05.2025 tarihinde oynanan Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.