Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri artan telefonda kendilerini asker, polis, cumhuriyet savcısı gibi kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı. Şahısların kimliklerini tespit eden ekipler ardından Afyonkarahisar Merkezli İstanbul, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete üyesi olduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların telefonda kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp çok sayıda vatandaşı 5 milyon 192 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.