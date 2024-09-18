Kırsaldaki Çocuklar İçin Tatlı İkramı

Ankara'dan Van'a öğretmen eşinin tayini nedeniyle taşınan 28 yaşındaki Karaca, burada tatlı dükkanı açarak yerel halkı tatlılarla buluşturmayı hedefliyor İki yıldır motosikletiyle farklı yerleşim yerlerine giderek, kendi hazırladığı meyveli tatlıları çocuklara sunan Karaca, bu vesileyle onların yüzlerindeki mutluluğun kendisini de sevindirdiğini dile getiriyor. Bugüne kadar 100'den fazla yerleşim yerine ulaşarak yaklaşık 10 bin çocuğa tatlı dağıtan Karaca, bu etkinliklerin önemini vurguluyor.

Waffle ile Tanıştırma Misyonu

Karaca, Van'daki tüm köyleri gezmeyi ve çocukları waffle tatlısıyla tanıştırmayı hedefliyor, çünkü kırsalda bu tatlıya ulaşmanın zorluğuna dikkat çekiyor. "Buradaki çocukların, şehirlere geldiklerinde ya da üniversiteye gittiklerinde bu tatlıya yabancı olmamalarını istiyorum," diyor ve kendi deneyimini paylaşarak tatlı kültürünü yayma isteğini ifade ediyor.

Öğrenme ve Eğlenme İkisi Bir Arada

Karaca, ziyaretleri sırasında çocuklara tatlının tarihçesi ve yapılışı hakkında bilgi veriyor, böylece etkinlikler eğlenceli bir öğrenme ortamı haline geliyor. "Çocuklar hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor," diyen Karaca, doğum gününe denk gelen öğrenciler için özel anların daha da eğlenceli geçtiğini aktarıyor.

Eğitime Destek ve Yerel İhtiyaçlar

Değirmenarkı İlkokulu öğretmeni Leyla Tan, Atilla Karaca'nın köylerine gelerek sağladığı imkânların çocuklar için ne kadar değerli olduğunu vurguluyor. "Bu tarz etkinliklerin köy okullarında daha fazla olmasını istiyoruz," diyerek, tatlıların sadece bir ikram değil, aynı zamanda eğitim aracı haline geldiğini belirtiyor. 4. sınıf öğrencisi Erdem Demir ise ilk kez tattığı waffle’ın tadını çok beğendiğini ve yapılışını öğrendiği için mutlu olduğunu söylüyor.