Adliyede düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, protokolü imzaladı.

Protokol, denetimli serbestlik uygulamalarının bilimsel temellere dayalı bir yaklaşımla yürütülmesi ve yükümlülerin sosyal hayata kazandırılmasına yönelik çalışmaları içeriyor.

Bu kapsamda, bağımlılıkla mücadele, eğitim, çocuklara yönelik faaliyetler, sosyal ve kültürel çalışmalar, AR-GE projeleri, kamu yararına yönelik faaliyetlerin gerçekleşmesi hedefleniyor.

Öte yandan personelin ruh sağlığını korumak, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için seminer ile süpervizyon hizmetleriyle bilgi ve becerilerinin artırılması planlanıyor.

İmza törenine, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer, Van Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak ve öğretim görevlisi Hamza Sığınç katıldı.