Genel Sekreter Cavit Tatar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Genel Sekreter yardımcıları, tüm daire başkanları ve ilgili birim amirlerinin katıldığı kaydedildi.

Toplantıda, karla mücadelede yapılması gerekenler, kent merkezi, ilçeler ve kırsal bölgelerde yapılacak çalışmalar, karla mücadelede yaşanabilecek olası olumsuzluklar ve çözüm yollarının etraflıca tartışılarak, yapılacak planlama ve yürütülecek faaliyetlerin masaya yatırıldığı bildirildi.

Toplantıda, Genel Sekreter Yardımcısı Cihan Gümüşlü ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Bayram Kızıltaş koordinesinde çalışmaların yürütülmesinin kararlaştırıldığı, ayrıca daire başkanlıkları ve ilçe belediyeleri arasında koordineli bir çalışma yürütülebilmesi için yapılması gerekenler üzerine bir planlama çıkarıldığı paylaşıldı.