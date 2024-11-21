Van Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 28-30 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 14. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı için yarın sabah düzenlenmesi planlanan ve duyurusu yapılan lansman toplantısı 'yas' nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Van Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, "Ancak, bugün elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Servet Bilicier'in yası nedeniyle lansman toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.