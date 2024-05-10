Kırmızı siyahlılar, 14 Mayıs Salı günü Kayseri ilinde İstanbul temsilcisi Sancaktepe Yenidoğan Spor kulübü ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. Grupta sezonu namağlup şampiyon tamamlayarak Play-Off mücadelesine katılmaya hak kazanan Van Büyükşehir Belediyespor Kadın futbol takımı, 2. Lig yolunda Play-Off’un ilk maçına çıkıyor.
Vanlı kadın futbolcular, 14 Mayıs Salı günü Kayseri ilinde oynayacağı mücadelede Sancaktepe Yenidoğan Spor kulübü ile karşılaşacak. Saat 13.00’de başlayacak mücadelenin galibi bir üst tura yükselecek.
16 Mayıs da oynanacak Play-Off üst tur mücadelelerinin ardından 2. Lig’e yükselecek takımlar belli olacak.
Kaynak: Van Büyükşehir Belediyesi Basın Bülteni